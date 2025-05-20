Нічний обстріл України 20 травня — скільки дронів збили сили ППО

Окупанти знову атакували Україну — як відпрацювали сили ППО
Російські окупанти у ніч проти 20 травня атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збивали цілі на сході, півночі та в центрі країни.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічна атака Росії на Україну 20 травня
Загарбники запустили 108 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори з Брянська, Шаталова, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотники та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 35 — збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.
Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 360 ударів по Запорізькій області. Загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру.
Крім того, армія РФ обстріляла Сумщину. Внаслідок атаки постраждали об'єкти газо- та електропостачання.
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