Нічний обстріл України 20 травня — скільки дронів збили сили ППО

Сили ППО. Фото: Нацгвардія

Російські окупанти у ніч проти 20 травня атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збивали цілі на сході, півночі та в центрі країни.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Загарбники запустили 108 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори з Брянська, Шаталова, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотники та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість знищених безпілотників РФ 20 травня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 35 — збито вогневими засобами ураження, 58 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Донецька, Дніпропетровська, Сумська та Житомирська області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти завдали 360 ударів по Запорізькій області. Загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру.

Крім того, армія РФ обстріляла Сумщину. Внаслідок атаки постраждали об'єкти газо- та електропостачання.