Россияне атаковали КАБ Константиновку 26 февраля — что известно о последствиях

Место авиаудара. Фото: Донецкая ОГА

Российские войска в очередной раз применили управляемые авиационные бомбы по гражданскому населению. Мощные взрывы прогремели 26 февраля в Донецкой области. Стало известно, сколько людей погибло и получило ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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Оккупанты ударили по Константиновке КАБами

В результате очередной атаки российских военных на Константиновку Донецкой области погибли по меньшей мере пять мирных жителей, еще восемь получили ранения. Оккупанты сбросили на город три управляемые авиабомбы, что привело к значительным разрушениям.

По информации местных властей, в последнее время интенсивность атак на Константиновку значительно возросла. Россияне целенаправленно бьют по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре, создавая критическую угрозу для населения.

Из-за постоянных ударов находиться в городе становится все опаснее. Власти призывают местных жителей не медлить с эвакуацией и воспользоваться возможностью выехать в более безопасные регионы.

"В последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими. Оставаться в городе опасно! Эвакуируйтесь своевременно! " — сообщили в ОВА.

Напомним, недавно оккупанты атаковали КАБами Константиновку в Донецкой области и убили человека в жилом доме.

Сегодня, 26 февраля, оккупанты атаковали дронами Харьков.