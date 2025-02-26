Росіяни атакували КАБами Костянтинівку 26 лютого — що відомо про наслідки

Місце авіаудару. Фото: Донецька ОВА

Російські війська вкотре застосували керовані авіаційні бомби по цивільному населенню. Потужні вибухи пролунали 26 лютого на Донеччині. Стало відомо, скільки людей загинуло та отримало поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Окупанти вдарили по Костянтинівці КАБами

Унаслідок чергової атаки російських військових на Костянтинівку Донецької області загинули щонайменше п’ять мирних жителів, ще вісім отримали поранення. Окупанти скинули на місто три керовані авіабомби, що призвело до значних руйнувань.

За інформацією місцевої влади, останнім часом інтенсивність атак на Костянтинівку значно зросла. Росіяни цілеспрямовано б’ють по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі, створюючи критичну загрозу для населення.

Через постійні удари перебувати у місті стає дедалі небезпечніше. Влада закликає місцевих мешканців не зволікати з евакуацією та скористатися можливістю виїхати у більш безпечні регіони.

"Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Залишатися у місті небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, нещодавно окупанти атакували КАБами Костянтинівку в Донецькій області та вбили людину у житловому будинку.

Сьогодні, 26 лютого, окупанти атакували дронами Харків.