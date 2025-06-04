Ночная атака оккупантов 4 июня — сколько дронов удалось сбить силами ПВО Украины

Силы ПВО. Фото: Воздушное командование Юг

Российские оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Украину 95 дронами. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Основными направлениями российского воздушного удара были:

Харьковщина;

Сумщина;

Днепропетровщина;

Одесская область;

Донецкая область.

Количество сбитых российских целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Противовоздушная оборона Украины обезвредила 61 российский беспилотник типа Shahed и других на востоке, юге и севере. Кроме того, 36 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 25 — локально потеряны.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях", — добавили в Воздушных силах.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 4 июня российские оккупанты массированно атаковали Одессу. В результате ударов зафиксированы повреждения.

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