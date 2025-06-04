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Оккупанты запустили почти сто дронов — сколько удалось сбить

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Дата публикации 4 июня 2025 09:46
Ночная атака оккупантов 4 июня — сколько дронов удалось сбить силами ПВО Украины
Силы ПВО. Фото: Воздушное командование Юг

Российские оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Украину 95 дронами. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Ночная атака оккупантов 4 июня

Основными направлениями российского воздушного удара были:

  • Харьковщина;
  • Сумщина;
  • Днепропетровщина;
  • Одесская область;
  • Донецкая область.
Нічна атака окупантів 4 червня
Количество сбитых российских целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Противовоздушная оборона Украины обезвредила 61 российский беспилотник типа Shahed и других на востоке, юге и севере. Кроме того, 36 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 25 — локально потеряны.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях", — добавили в Воздушных силах.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 4 июня российские оккупанты массированно атаковали Одессу. В результате ударов зафиксированы повреждения.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий атаки России на Харьков 4 мая.

война беспилотники Украина обстрелы оккупанты Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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