Ночная атака оккупантов 4 июня — сколько дронов удалось сбить силами ПВО Украины

Оккупанты запустили почти сто дронов — сколько удалось сбить
Российские оккупанты в ночь на 4 июня атаковали Украину 95 дронами. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 4 июня
Основными направлениями российского воздушного удара были:
- Харьковщина;
- Сумщина;
- Днепропетровщина;
- Одесская область;
- Донецкая область.
Противовоздушная оборона Украины обезвредила 61 российский беспилотник типа Shahed и других на востоке, юге и севере. Кроме того, 36 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 25 — локально потеряны.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в семи локациях", — добавили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 4 июня российские оккупанты массированно атаковали Одессу. В результате ударов зафиксированы повреждения.
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