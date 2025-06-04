Нічна атака окупантів 4 червня — скільки дронів вдалося збити силами ППО України

Окупанти запустили майже сто дронів — скільки вдалося збити
Російські окупанти у ніч проти 4 червня атакували Україну 95 дронами. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Нічна атака окупантів 4 червня
Основними напрямками російського повітряного удару були:
- Харківщина;
- Сумщина;
- Дніпропетровщина;
- Одещина;
- Донеччина.
Протиповітряна оборона України знешкодили 61 російський безпілотник типу Shahed та інших на сході, півдні та півночі. Крім того, 36 дронів було збито вогневими засобами ураження, а 25 — локаційно втрачені.
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях", — додали в Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч проти 4 червня російські окупанти масовано атакували Одесу. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження.
Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків атаки Росії на Харків 4 травня.
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