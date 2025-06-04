Нічна атака окупантів 4 червня — скільки дронів вдалося збити силами ППО України

Сили ППО. Фото: Повітряне командування Південь

Російські окупанти у ніч проти 4 червня атакували Україну 95 дронами. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Основними напрямками російського повітряного удару були:

Харківщина;

Сумщина;

Дніпропетровщина;

Одещина;

Донеччина.

Кількість збитих російських цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряна оборона України знешкодили 61 російський безпілотник типу Shahed та інших на сході, півдні та півночі. Крім того, 36 дронів було збито вогневими засобами ураження, а 25 — локаційно втрачені.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи локаціях", — додали в Повітряних силах.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня російські окупанти масовано атакували Одесу. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження.

Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків атаки Росії на Харків 4 травня.