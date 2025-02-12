Россияне будут проводить новые проверки на оккупированных территориях

Проверка на блокпосту на ВОТ. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины начали проводить новые проверки местных жителей. В частности, они просматривают информацию на телефонах, нет ли там контактов с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления.

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Проверки на ВОТ

Оккупанты начали осуществлять ряд мероприятий в отношении местных жителей в захваченных населенных пунктах:

проверку паспортов — требуют документы и фиксируют, есть ли гражданство РФ;

проводят обыски — заходят в жилье и проверяют личные вещи;

просмотр телефонов — ищут контакты, связанные с Украиной, смотрят фото и переписку;

проводят опрос — спрашивают об отсутствующих соседях, причинах и вероятности возвращения;

фиксация собственности — собирают информацию о движимом и недвижимом имуществе.

В ЦНС отметили, что такие проверки будут происходить "волнами", оккупанты могут возвращаться на одно и то же место повторно.

Напомним, на оккупированных территориях не продают жизненно важные лекарства жителям, которые не имеют паспорт России.

Также ЦНС сообщал, что россияне на ВОТ заставляют местных мобилизоваться, применяя различные рычаги давления.