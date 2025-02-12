Росіяни проводитимуть нові перевірки на окупованих територіях

Перевірка на блокпосту на ТОТ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України почали проводити нові перевірки місцевих мешканців. Зокрема, вони переглядають інформацію на телефонах, чи немає там контактів з Україною.

Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

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Перевірки на ТОТ

Окупанти почали здійснювати низку заходів стосовно місцевих мешканців в захоплених населених пунктах:

перевірку паспортів — вимагають документи та фіксують, чи є громадянство РФ;

проводять обшуки — заходять в житло та перевіряють особисті речі;

перегляд телефонів — шукають контакти, пов'язані з Україною, дивляться фото та листування;

проводять опитування — запитують про відсутніх сусідів, причини та вірогідність повернення;

фіксація власності — збирають інформацію про рухоме й нерухоме майно.

У ЦНС зазначили, що такі перевірки будуть відбуватися "хвилями", окупанти можуть повертатися на одне й те саме місце повторно.

Нагадаємо, на окупованих територіях не продають життєво важливі ліки мешканцям, які не мають паспорт Росії.

Також ЦНС повідомляв, що росіяни на ТОТ змушують місцевих мобілізуватися, застосовуючи різні важелі тиску.