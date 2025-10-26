Видео
Україна
Главная Армия Оккупанты снова атаковали Донецкую область — погиб человек

Оккупанты снова атаковали Донецкую область — погиб человек

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 22:59
обновлено: 23:10
Оккупанты 26 октября атаковали Константиновку — погиб человек
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 26 октября, атаковали Константиновку Донецкой области. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов в Facebook.

Читайте также:

Обстрел Константиновки 26 октября

"В результате вражеского артиллерийского обстрела Константиновки погиб гражданский человек", — отметил Горбунов.

По его словам, человек получил ранения, которые несовместимы с жизнью.

Кроме того, оккупанты повредили фасад частного дома. Горбунов отметил, что правоохранители документируют последствия обстрелов, фиксируя очередные военные преступления РФ.

"Не подвергайте себя и своих близких опасности — эвакуируйтесь в более безопасные регионы. Сохраните жизнь", — добавил он.

null
Пост Горбунова. Фото: скриншот

Напомним, в вечернем обращении 26 октября украинский лидер Владимир Зеленский назвал, сколько целей запустила Россия против Украины за неделю.

Кроме того, сегодня захватчики нанесли удар по микроавтобусу на трассе Сумы-Белополье. В результате обстрела есть раненые.

война Украина Донецкая область обстрелы оккупанты Константиновка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
