Окупанти 26 жовтня атакували Костянтинівку — загинула людина

Російські окупанти у неділю, 26 жовтня, атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у Facebook.

Обстріл Костянтинівки 26 жовтня

"Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа", — зазначив Горбунов.

За його словами, людина отримала поранення, які несумісні із життям.

Крім того, окупанти пошкодили фасад приватного будинку. Горбунов зауважив, що правоохоронці документують наслідки обстрілів, фіксуючи чергові воєнні злочини РФ.

"Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — евакуюйтеся в безпечніші регіони. Збережіть життя", — додав він.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 26 жовтня український лідер Володимир Зеленський назвав, скільки цілей запустила Росія проти України за тиждень.

Крім того, сьогодні загарбники завдали удару по мікроавтобусу на трасі Суми-Білопілля. Внаслідок обстрілу є поранені.