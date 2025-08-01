Взрывы в Сумской области 1 августа — оккупанты нанесли удар по гражданской инфраструктуре

Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 1 августа, атаковали Сумскую область. Беспилотники оккупантов попали по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram.

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Обстрел Сумской области 1 августа

"Два взрыва, которые сегодня прозвучали в городе, — это были удары вражеских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры", — рассказал Кобзарь.

По предварительным данным, погибших и раненых нет. Сейчас на месте атаки работают соответствующие службы.

Он также предупредил, что сейчас сохраняется угроза повторных атак.

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты массированно атаковали Киев, убив 31 человека. В частности, погибла целая семья.

А 1 августа захватчики ударили по Херсону. В результате российского обстрела погибла мама троих детей.