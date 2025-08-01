Вибухи на Сумщині 1 серпня — окупанти вдарили по цивільний інфраструктурі

Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 1 серпня, атакували Сумську область. Безпілотники окупантів влучили по обʼєктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram.

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"Два вибухи, які сьогодні пролунали в місті, — це були удари ворожих безпілотників по об’єктах цивільної інфраструктури", — розповів Кобзар.

За попередніми даними, загиблих та поранених немає. Наразі на місці атаки працюють відповідні служби.

Він також попередив, що наразі зберігається загроза повторних атак.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські окупанти масовано атакували Київ, вбивши 31 людину. Зокрема, загинула ціла сімʼя.

А 1 серпня загарбники вдарили по Херсону. Внаслідок російського обстрілу загинула мама трьох дітей.