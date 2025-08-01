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Головна Армія Окупанти вбили в Херсоні матір трьох дітей — що відомо

Окупанти вбили в Херсоні матір трьох дітей — що відомо

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Дата публікації: 1 серпня 2025 15:04
Обстріл Херсона 1 серпня — загинула мама трьох дітей
Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти зранку 1 серпня атакували з артилерії Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинула мама трьох доньок 1974 року народження.

Про це повідомили очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та директорка Херсонської обласної дитячої лікарні Інна Холодняк у Telegram.

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Російський обстріл Херсона 1 серпня

"Життю дітлахів, маму яких росіяни вбили сьогодні зранку у Херсоні, нічого не загрожує", — зазначив Прокудін.

Холодняк розповіла, що зранку до лікарні доставили трьох дітей 2008, 2010 та 2011 років народження. За її словами, родина потрапила під російський обстріл, внаслідок чого загинула мати.

Відомо, що діти мають гостру реакцію на стрес. Наразі вони проходять медичне обстеження.

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва, куди 31 липня влучила ракета у багатоповерхівку, тривають аварійні роботи. Новини.LIVE показали роботу служб.

А у ніч проти 1 серпня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Влучання було зафіксовано в дев'яти локаціях.

війна вбивство Херсон Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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