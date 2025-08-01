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Главная Армия Оккупанты убили в Херсоне мать троих детей — что известно

Оккупанты убили в Херсоне мать троих детей — что известно

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Дата публикации 1 августа 2025 15:04
Обстрел Херсона 1 августа — погибла мать троих детей
Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты утром 1 августа атаковали из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате обстрела погибла мама трех дочерей 1974 года рождения.

Об этом сообщили глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и директор Херсонской областной детской больницы Инна Холодняк в Telegram.

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"Жизни детей, маму которых россияне убили сегодня утром в Херсоне, ничего не угрожает", — отметил Прокудин.

Холодняк рассказала, что утром в больницу доставили троих детей 2008, 2010 и 2011 годов рождения. По ее словам, семья попала под российский обстрел, в результате чего погибла мать.

Известно, что дети имеют острую реакцию на стресс. Сейчас они проходят медицинское обследование.

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Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, в Святошинском районе Киева, куда 31 июля попала ракета в многоэтажку, продолжаются аварийные работы. Новини.LIVE показали работу служб.

А в ночь на 1 августа российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Попадания были зафиксированы в девяти локациях.

война убийство Херсон Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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