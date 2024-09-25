Обстрелы Днепропетровской области 25 сентября — погиб один человек

Оккупанты ударили по Днепропетровщине дронами и артиллерией — погиб мужчина
Российская оккупационная армия вечером 24 сентября и ночью 25 сентября обстреляли несколько районов Днепропетровской области. В результате ударов россиян в Кривом Роге погиб 50-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Последствия обстрела Днепропетровской области
"Вечером и ночью враг продолжал бить по Никопольщине. Бил по району и утром. Агрессор терроризировал местных дронами-камикадзе и артиллерией. Попал по Никополю и Марганецкой громаде", — говорится в сообщении.
В результате обстрелов поврежден частный дом. Погибших и пострадавших нет.
Кроме того, громко было и в Синельниковском районе. Там из-за российской атаки занялось неэксплуатируемое здание. Пожар спасатели потушили. Люди невредимы.
Однако в больнице Кривого Рога в результате ракетной атаки на город 21 сентября умер 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
Также Лысак сообщил, что этой ночью силы ПВО сбили в небе над областью пять "шахедов".
Напомним, 21 сентября россияне ударили по Кривому Рогу. В результате удара погиб 12-летний мальчик и еще две женщины.
23 сентября в городе объявляли День траура.
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