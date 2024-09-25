Обстріли Дніпропетровської області 25 вересня — загинув один чоловік

Наслідки удару по Дніпропетровській області. Архівне фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російська окупаційна армія ввечері 24 вересня та вночі 25 вересня обстріляла кілька районів Дніпропетровської області. Внаслідок ударів росіян у Кривому Розі загинув 50-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Ввечері та вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Вгатив по району і вранці. Агресор тероризував місцевих дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджений приватний будинок. Загиблих і постраждалих немає.

Крім того, гучно було й у Синельниківському районі. Там через російську атаку зайнялася будівля, що не експлуатується. Пожежу рятувальники загасили. Люди неушкоджені.

Однак у лікарні Кривого Рогу внаслідок ракетної атаки на місто 21 вересня помер 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але не змогли врятувати.

Також Лисак повідомив, що цієї ночі сили ППО збили в небі над областю п'ять "шахедів".

Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, 21 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок удару загинув 12-річний хлопчик та ще двоє жінок.

23 вересня у місті оголошували День жалоби.