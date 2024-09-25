Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та артилерією — загинув чоловік arrow

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині дронами та артилерією — загинув чоловік

25 вересня 2024 09:25
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Дніпропетровської області 25 вересня — загинув один чоловік
Наслідки удару по Дніпропетровській області. Архівне фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Карина Приходько - Редактор

Російська окупаційна армія ввечері 24 вересня та вночі 25 вересня обстріляла кілька районів Дніпропетровської області. Внаслідок ударів росіян у Кривому Розі загинув 50-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 

"Ввечері та вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. Вгатив по району і вранці. Агресор тероризував місцевих дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді", — йдеться у повідомленні. 

Внаслідок обстрілів пошкоджений приватний будинок. Загиблих і постраждалих немає.

Крім того, гучно було й у Синельниківському районі. Там через російську атаку зайнялася будівля, що не експлуатується. Пожежу рятувальники загасили. Люди неушкоджені. 

Однак у лікарні Кривого Рогу внаслідок ракетної атаки на місто 21 вересня помер 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але не змогли врятувати. 

Також Лисак повідомив, що цієї ночі сили ППО збили в небі над областю п'ять "шахедів".

null
Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, 21 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок удару загинув 12-річний хлопчик та ще двоє жінок.  

23 вересня у місті оголошували День жалоби.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:19 Продаж квартири у 2024 році — правила та повний перелік документів

10:18 Міноборони розробить нові штани, підсумки та бейсболки для військових

10:17 Росіяни вивели корабель у Чорне море — подробиці

10:08 Військовозобов'язані Києва та Закарпаття почали отримувати повістки поштою

10:01 Боррель заявив, що ЄС підтримуватиме Україну незалежно від рішень США

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

09:56 В ГУР показали, як розвідники знищили російську гаубицю "Мста-С"

09:49 Мешканці Молдаванки залишились без світла — коли повернуть

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

09:38 Кабмін змінив суми виплат у разі загибелі або поранення військових

09:33 Окупанти масовано атакували Харківщину, є загиблі та поранені — фото

10:19 Продаж квартири у 2024 році — правила та повний перелік документів

10:18 Міноборони розробить нові штани, підсумки та бейсболки для військових

10:17 Росіяни вивели корабель у Чорне море — подробиці

10:08 Військовозобов'язані Києва та Закарпаття почали отримувати повістки поштою

10:01 Боррель заявив, що ЄС підтримуватиме Україну незалежно від рішень США

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

09:56 В ГУР показали, як розвідники знищили російську гаубицю "Мста-С"

09:49 Мешканці Молдаванки залишились без світла — коли повернуть

09:38 Кабмін змінив суми виплат у разі загибелі або поранення військових

09:33 Окупанти масовано атакували Харківщину, є загиблі та поранені — фото

09:28 Медичні дані призовників стануть доступними для реєстру "Оберіг"

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Text

13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

Text

13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

Text

11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені