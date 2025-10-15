Видео
Оккупанты трижды за неделю атаковали газовые объекты — детали

Дата публикации 15 октября 2025 12:49
Россия трижды атаковала газовую инфраструктуру Украины за неделю
Пожар после российского удара. Фото: "Нафтогаз"

В течение последней недели российские оккупанты трижды атаковали объекты газовой инфраструктуры Украины. Они не имеют никакого отношения к военным целям.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в среду, 15 октября.

Российские удары по газовым объектам Украины

В ночь на 15 октября захватчики наносили удары по одной из ТЭЦ группы "Нафтогаз". До этого в течение семи дней враг атаковал газодобывающие объекты в Харьковской области. Кроме того, оккупанты обстреливали критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

"Российские террористы совершают очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломать и не запугать. Поддерживаем и бережем друг друга. Все восстановим. Все отстроим", — подчеркнул глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас все службы работают в усиленном режиме.

Напомним, в ночь на 12 октября захватчики повредили объект газовой инфраструктуры в Одесской области.

А по информации Bloomberg, россияне уничтожили более половины внутренней добычи природного газа в Украине.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
