Росія тричі атакувала газову інфраструктуру України за тиждень

Пожежа після російського удару. Фото: "Нафтогаз"

Протягом останнього тижня російські окупанти тричі атакували обʼєкти газової інфраструктури України. Вони не мають жодного стосунку до військових цілей.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу" у середу, 15 жовтня.

Російські удари по газових обʼєктах України

У ніч проти 15 жовтня загарбники завдавали ударів по одній з ТЕЦ групи "Нафтогаз". До цього протягом семи днів ворог атакував газовидобувні обʼєкти в Харківській області. Крім того, окупанти обстрілювали критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

"Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо", — наголосив очільник правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі всі служби працюють в посиленому режимі.

Нагадаємо, у ніч проти 12 жовтня загарбники пошкодили обʼєкт газової інфраструктури в Одеській області.

А за інформацією Bloomberg, росіяни знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу в Україні.