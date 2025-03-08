Авиаудар по Константиновке 8 марта — что известно о последствиях

Последствия атаки в Константиновке. Фото: Донецкая ОГА

Российские войска не прекращают атаки на гражданское население в Донецкой области. Сегодня, 8 марта, оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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Последствия авиаатаки по Константиновке 8 марта

В результате авиаудара российских военных по Константиновке Донецкой области пострадали по меньшей мере четыре человека. По предварительной информации, оккупанты сбросили на город пять авиабомб. От взрывов ранения получили местные жители в возрасте от 29 до 48 лет.

Пожар и разрушения в Константиновке. Фото: Донецкая ОГА

Последствия атаки авиабомбами по Константиновке. Фото: Донецкая ОГА

Кроме человеческих жертв, обстрел вызвал значительные разрушения. Повреждены семь многоэтажек, четыре частных дома, административные здания, аптека и магазин. Также зафиксированы серьезные повреждения шести линий электропередач и двух газопроводов, что затрудняет восстановление жилой инфраструктуры.

Константиновка после атаки. Фото: Донецкая ОГА

Глава области призвал жителей региона эвакуироваться, ведь угроза новых ударов остается высокой.

Напомним, Константиновка регулярно оказывается под обстрелами российских войск. Вчера, 7 марта, ГСЧС показали фото последствий массированной атаки.

Также 7 марта под атакой оказалась Одесса — там вражеский беспилотник попал в АЗС и промышленное здание.