Авіаудар по Костянтинівці 8 березня — що відомо про наслідки

Наслідки атаки у Костянтинівці. Фото: Донецька ОВА

Російські війська не припиняють атаки на цивільне населення в Донецькій області. Сьогодні, 8 березня, окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Наслідки авіаатаки по Костянтинівці 8 березня

Унаслідок авіаудару російських військових по Костянтинівці на Донеччині постраждали щонайменше четверо людей. За попередньою інформацією, окупанти скинули на місто п’ять авіабомб. Від вибухів поранення отримали місцеві мешканці віком від 29 до 48 років.

Пожежа та руйнування у Костянтинівці. Фото: Донецька ОВА

Наслідки атаки авіабомбами по Костянтинівці. Фото: Донецька ОВА

Окрім людських жертв, обстріл спричинив значні руйнування. Пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, адміністративні будівлі, аптеку та магазин. Також зафіксовані серйозні пошкодження шести ліній електропередач та двох газогонів, що ускладнює відновлення житлової інфраструктури.

Костянтинівка після атаки. Фото: Донецька ОВА

Очільник області закликав мешканців регіону евакуюватися, адже загроза нових ударів залишається високою.

Нагадаємо, Костянтинівка регулярно опиняється під обстрілами російських військ. Вчора, 7 березня, ДСНС показали фото наслідків масованої атаки.

Також 7 березня під атакою опинилась Одеса — там ворожий безпілотник влучив у АЗС та промислову будівлю.