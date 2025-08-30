Оккупанты РФ массированно атаковали города Украины - что известно о последствиях ударов

Оккупанты РФ атаковали почти всю Украину — какие последствия
Около трех часов ночи российские оккупанты с помощью дронов атаковали почти все области Украины. В результате есть раненые, возникли пожары и зафиксированы разрушения в нескольких городах.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ОВА в регионах.
Что известно о последствиях атак РФ на эту минуту
По сообщению начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, из-за ударов врага три человека получили ранения и медики оказывают им помощь. Есть повреждения многоэтажек, в том числе пострадали и частные дома.
Федоров информирует, что оккупанты нанесли не менее 12 ударов по городу, в том числе попали в здания промышленных предприятий.
Также из-за ударов РФ на некоторых улицах Запорожья исчез свет. Соответствующие службы уже начали восстановительные работы.
Кроме того, уже есть информация, что в Днепре и Павлограде зафиксированы попадания. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Напомним, 29 августа в столице было объявлено о Дне траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг.
Также сообщалось, что в ночь на 29 августа мощные взрывы были слышны в Днепре и Полтаве. Оккупанты атаковали эти города дронами.
