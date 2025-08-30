Оккупанты РФ массированно атаковали города Украины - что известно о последствиях ударов

Мобильное подразделение ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Около трех часов ночи российские оккупанты с помощью дронов атаковали почти все области Украины. В результате есть раненые, возникли пожары и зафиксированы разрушения в нескольких городах.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ОВА в регионах.

Что известно о последствиях атак РФ на эту минуту

Сообщение председателя Запорожской ОВА. Фото: Скриншот

По сообщению начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, из-за ударов врага три человека получили ранения и медики оказывают им помощь. Есть повреждения многоэтажек, в том числе пострадали и частные дома.

Федоров информирует, что оккупанты нанесли не менее 12 ударов по городу, в том числе попали в здания промышленных предприятий.

Также из-за ударов РФ на некоторых улицах Запорожья исчез свет. Соответствующие службы уже начали восстановительные работы.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: Скриншот

Кроме того, уже есть информация, что в Днепре и Павлограде зафиксированы попадания. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Напомним, 29 августа в столице было объявлено о Дне траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг.

Также сообщалось, что в ночь на 29 августа мощные взрывы были слышны в Днепре и Полтаве. Оккупанты атаковали эти города дронами.