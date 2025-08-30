Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины из-за массовой атаки дронами российских оккупантов

Массированная атака дронов РФ по всей Украине — что известно
В эти минуты по всей Украине раздаются взрывы. Кроме Закарпатской, Одесской и Херсонской областей вся территория нашего государства атакована дронами-камикадзе российских оккупантов.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы.
Что сейчас происходит в украинском небе
Согласно сообщениям в различных местных пабликах в Telegram, взрывы слышны в Киеве (работает ПВО), также слышали взрывы в Днепре и Ивано-Франковской области.
Согласно данным мониторингового сервиса Ukrainealarm, все территория на карте является "красной", что означает воздушные угрозы. Только на Закарпатье, Одесщине и Херсонщине нет воздушной тревоги.
Напомним, 29 августа в столице было объявлено о Дне траура из-за массированного обстрела, произошедшего в ночь на четверг.
Также сообщалось, что в ночь на 29 августа мощные взрывы были слышны в Днепре и Полтаве. Оккупанты атаковали эти города дронами.
