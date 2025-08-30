Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Масована атака дронів окупантів по всій Україні — що відомо

Масована атака дронів окупантів по всій Україні — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 03:12
Повітряна тривога оголошена по всій території України через масову атаку дронами російських окупантів
Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В ці хвилини по всій Україні лунають вибухи. Окрім Закарпатської, Одеської та Херсонської областей вся територія нашої держави атакована дронами-камікадзе російських окупантів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали.

Реклама
Читайте також:

Що зараз відбувається в українському небі

Масована атака дронів окупантів по всій Україні — що відомо - фото 1
Повідомлення про повітряні атаки окупантів. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленнями у різних місцевих пабліках в Telegram, вибухи чути у Києві (працює ППО), також чули вибухи у Дніпрі та Івано-Франківщині. 

Масована атака дронів окупантів по всій Україні — що відомо - фото 2
Мапа повітряних загроз. Фото: Скриншот

Згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, всі територія на мапі є "червоною", що означає повітряні загрози. Тільки на Закарпатті, Одещині та Херсонщині немає повітряної тривоги.

Нагадаємо, 29 серпня у столиці було оголошено про День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер.

Також повідомлялось, що у ніч проти 29 серпня потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Полтаві. Окупанти атакували ці міста дронами.

вибух повітряна тривога війна в Україні атака дрон-камікадзе
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації