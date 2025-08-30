Повітряна тривога оголошена по всій території України через масову атаку дронами російських окупантів

Масована атака дронів окупантів по всій Україні — що відомо
В ці хвилини по всій Україні лунають вибухи. Окрім Закарпатської, Одеської та Херсонської областей вся територія нашої держави атакована дронами-камікадзе російських окупантів.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали.
Що зараз відбувається в українському небі
Згідно з повідомленнями у різних місцевих пабліках в Telegram, вибухи чути у Києві (працює ППО), також чули вибухи у Дніпрі та Івано-Франківщині.
Згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, всі територія на мапі є "червоною", що означає повітряні загрози. Тільки на Закарпатті, Одещині та Херсонщині немає повітряної тривоги.
Нагадаємо, 29 серпня у столиці було оголошено про День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер.
Також повідомлялось, що у ніч проти 29 серпня потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Полтаві. Окупанти атакували ці міста дронами.
Читайте Новини.LIVE!