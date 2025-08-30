Повітряна тривога оголошена по всій території України через масову атаку дронами російських окупантів

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В ці хвилини по всій Україні лунають вибухи. Окрім Закарпатської, Одеської та Херсонської областей вся територія нашої держави атакована дронами-камікадзе російських окупантів.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали.

Реклама

Читайте також:

Що зараз відбувається в українському небі

Повідомлення про повітряні атаки окупантів. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленнями у різних місцевих пабліках в Telegram, вибухи чути у Києві (працює ППО), також чули вибухи у Дніпрі та Івано-Франківщині.

Мапа повітряних загроз. Фото: Скриншот

Згідно з даними моніторингового сервісу Ukrainealarm, всі територія на мапі є "червоною", що означає повітряні загрози. Тільки на Закарпатті, Одещині та Херсонщині немає повітряної тривоги.

Нагадаємо, 29 серпня у столиці було оголошено про День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер.

Також повідомлялось, що у ніч проти 29 серпня потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Полтаві. Окупанти атакували ці міста дронами.