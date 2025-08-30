Відео
Головна Армія Окупанти РФ атакували майже всю Україну — що відомо про наслідки

Окупанти РФ атакували майже всю Україну — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 05:52
Окупанти РФ масовано атакували міста України — що відомо про наслідки ударів
Рятувальник ДСНС Запоріжжя гасить полум'я. Фото: ДСНС України

Близькою третьої години ночі російські окупанти за допомогою дронів атакували майже все області України. В результаті є поранені, виникли пожежі та зафіксовані руйнування в декількох містах.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ОВА в регіонах. 

Читайте також:

Що відомо про наслідки атак РФ на цю хвилину

Окупанти РФ атакували майже всю Україну — що відомо про наслідки - фото 1
Повідомлення голови Запорізької ОВА. Фото: Скріншот

За повідомленням начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, через удари ворога троє людей зазнали поранень і медики надають їм допомогу. Є пошкодження багатоповерхівок, в тому числі постраждали й приватні оселі.

Федоров інформує, що окупанти завдали щонайменше 12 ударів по місту, в тому числі влучили у будівлі промислових підприємств.

Також через удари РФ на деяких вулицях Запоріжжя зникло світло. Відповідні служби вже почали відновлювальні роботи.

Окупанти РФ атакували майже всю Україну — що відомо про наслідки - фото 2
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: Скриншот

Крім того, вже є інформація, що у Дніпрі та Павлограді зафіксовані влучання. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, 29 серпня у столиці було оголошено про День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер.

Також повідомлялось, що у ніч проти 29 серпня потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Полтаві. Окупанти атакували ці міста дронами.

Запорізька область війна в Україні атака Дніпропетровська ОВА дрон-камікадзе постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
