Окупанти РФ масовано атакували міста України — що відомо про наслідки ударів

Окупанти РФ атакували майже всю Україну — що відомо про наслідки
Близькою третьої години ночі російські окупанти за допомогою дронів атакували майже все області України. В результаті є поранені, виникли пожежі та зафіксовані руйнування в декількох містах.
Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ОВА в регіонах.
Що відомо про наслідки атак РФ на цю хвилину
За повідомленням начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, через удари ворога троє людей зазнали поранень і медики надають їм допомогу. Є пошкодження багатоповерхівок, в тому числі постраждали й приватні оселі.
Федоров інформує, що окупанти завдали щонайменше 12 ударів по місту, в тому числі влучили у будівлі промислових підприємств.
Також через удари РФ на деяких вулицях Запоріжжя зникло світло. Відповідні служби вже почали відновлювальні роботи.
Крім того, вже є інформація, що у Дніпрі та Павлограді зафіксовані влучання. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, 29 серпня у столиці було оголошено про День жалоби через масований обстріл, що стався в ніч на четвер.
Також повідомлялось, що у ніч проти 29 серпня потужні вибухи було чутно в Дніпрі та Полтаві. Окупанти атакували ці міста дронами.
