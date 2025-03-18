Война в Украине — пограничники применяют FPV-дроны для уничтожения оккупантов на юге

Уничтожение позиций россиян. Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать российских захватчиков на южном направлении. Бойцы применяют FPV-дроны для ликвидации оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) во вторник, 18 марта.

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Пограничники систематически отслеживают передвижения врага, нанося точечные удары по позициям оккупантов и их технике.

"Распорядок дня оккупанта на юге Украины: утренняя пробежка; попасть в ад от удара FPV-дрона пограничников", — говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что подобная "зарядка" для захватчиков все чаще становится последней.

Ранее пилоты ударных дронов подразделения Falcon нанесли удар по российскому комплексу дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Также бойцы Харьковского пограничного отряда уничтожили пять вражеских позиций и машину оккупантов.