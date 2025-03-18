Війна в Україні — прикордонники застосовують FPV-дрони для знищення окупантів на півдні

Знищення позицій росіян. Фото: скриншот

Українські захисники продовжують ефективно знищувати російських загарбників на південному напрямку. Бійці застосовують FPV-дрони для ліквідації окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у вівторок, 18 березня.

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Прикордонники систематично відстежують пересування ворога, завдаючи точкових ударів по позиціях окупантів та їхній техніці.

"Розпорядок дня окупанта на півдні України: ранкова пробіжка; потрапити в пекло від удару FPV-дрона прикордонників", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголосили, що подібна "зарядка" для загарбників дедалі частіше стає останньою.

Раніше пілоти ударних дронів підрозділу Falcon завдали удару по російському комплексу дальнього візуального спостереження "Муром-М".

Також бійці Харківського прикордонного загону знищили п'ять ворожих позицій та автівку окупантів.