Війна в Україні — прикордонники застосовують FPV-дрони для знищення окупантів на півдні

Окупанти потрапили у пекло на півдні України — відео від ДПСУ
Українські захисники продовжують ефективно знищувати російських загарбників на південному напрямку. Бійці застосовують FPV-дрони для ліквідації окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у вівторок, 18 березня.
Знищення росіян на півдні
Прикордонники систематично відстежують пересування ворога, завдаючи точкових ударів по позиціях окупантів та їхній техніці.
"Розпорядок дня окупанта на півдні України: ранкова пробіжка; потрапити в пекло від удару FPV-дрона прикордонників", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники наголосили, що подібна "зарядка" для загарбників дедалі частіше стає останньою.
Раніше пілоти ударних дронів підрозділу Falcon завдали удару по російському комплексу дальнього візуального спостереження "Муром-М".
Також бійці Харківського прикордонного загону знищили п'ять ворожих позицій та автівку окупантів.
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