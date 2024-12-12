Обстрел Никополя 12 декабря – что известно

Оккупанты обстреляли Никопольщину — есть пострадавшая
Никопольщина Днепропетровской области в четверг, 12 декабря, потерпела удары дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией РФ. Вражеские атаки нанесли ущерб Никополю, а также Марганецкому, Покровскому городскому и сельскому общинам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Никопольщины 12 декабря — что известно
Из-за ударов российских оккупантов ранена 51-летняя женщина. Она находится на амбулаторном лечении.
Также повреждена инфраструктура. В частности:
- 11 частных домов;
- 2 хозяйственные постройки;
- магазин;
- объекты инфраструктуры и предприятие.
Кроме того, разрушен газопровод и линии электропередач.
В настоящее время власти работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением инфраструктуры. Спасатели и энергетики возобновляют поставки газа и электроэнергии.
Жители призывают соблюдать правила безопасности и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, полиция обнародовала видео первых минут после российской авиаатаки по Запорожью 10 декабря.
На атаку на Запорожье отреагировал и Владимир Зеленский — президент призвал партнеров усилить защиту Украины средствами ПВО.
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