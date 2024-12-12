Обстрел Никополя 12 декабря – что известно

Последствия обстрелов Никопольщины 12 декабря. Фото: Сергей Лысак

Никопольщина Днепропетровской области в четверг, 12 декабря, потерпела удары дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией РФ. Вражеские атаки нанесли ущерб Никополю, а также Марганецкому, Покровскому городскому и сельскому общинам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Последствия обстрелов Никопольщины 12 декабря. Фото: Сергей Лысак

Обстрел Никопольщины 12 декабря — что известно

Из-за ударов российских оккупантов ранена 51-летняя женщина. Она находится на амбулаторном лечении.

Последствия обстрелов Никопольщины 12 декабря. Фото: Сергей Лысак

Также повреждена инфраструктура. В частности:

11 частных домов;

2 хозяйственные постройки;

магазин;

объекты инфраструктуры и предприятие.

Последствия обстрелов Никопольщины 12 декабря. Фото: Сергей Лысак

Кроме того, разрушен газопровод и линии электропередач.

Последствия обстрелов Никопольщины 12 декабря. Фото: Сергей Лысак

В настоящее время власти работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением инфраструктуры. Спасатели и энергетики возобновляют поставки газа и электроэнергии.

Последствия обстрелов Никопольщины 12 декабря. Фото: Сергей Лысак

Жители призывают соблюдать правила безопасности и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Последствия обстрелов Никопольщины 12 декабря. Фото: Сергей Лысак

Напомним, полиция обнародовала видео первых минут после российской авиаатаки по Запорожью 10 декабря.

На атаку на Запорожье отреагировал и Владимир Зеленский — президент призвал партнеров усилить защиту Украины средствами ПВО.