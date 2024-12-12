Обстріл Нікополя 12 грудня - що відомо

Окупанти обстріляли Нікопольщину — є постраждала
Нікопольщина Дніпропетровської області у четвер, 12 грудня, зазнала ударів дронами-камікадзе та важкою артилерією РФ. Ворожі атаки завдали шкоди Нікополю, а також Марганецькій, Покровській міській та сільській громадам.
Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Нікопольщини 12 грудня — що відомо
Через удари російських окупантів поранено 51-річну жінку. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні.
Також пошкоджено інфраструктуру. Зокрема:
- 11 приватних будинків;
- 2 господарські споруди;
- магазин;
- об’єкти інфраструктури та підприємство.
Крім того, зруйновано газопровід та лінії електропередач.
Наразі влада працює над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням інфраструктури. Рятувальники та енергетики відновлюють постачання газу та електроенергії.
Жителів закликають дотримуватися правил безпеки та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, поліція оприлюднила відео перших хвилин після російської авіаатаки по Запоріжжю 10 грудня.
На атаку на Запоріжжя відреагував і Володимир Зеленський — президент закликав партнерів посилити захист України засобами ППО.
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