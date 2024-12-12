Обстріл Нікополя 12 грудня - що відомо

Наслідки обстрілу Нікопольщини 12 грудня. Фото: Сергій Лисак

Нікопольщина Дніпропетровської області у четвер, 12 грудня, зазнала ударів дронами-камікадзе та важкою артилерією РФ. Ворожі атаки завдали шкоди Нікополю, а також Марганецькій, Покровській міській та сільській громадам.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Нікопольщини 12 грудня. Фото: Сергій Лисак

Обстріл Нікопольщини 12 грудня — що відомо

Через удари російських окупантів поранено 51-річну жінку. Вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 12 грудня. Фото: Сергій Лисак

Також пошкоджено інфраструктуру. Зокрема:

11 приватних будинків;

2 господарські споруди;

магазин;

об’єкти інфраструктури та підприємство.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 12 грудня. Фото: Сергій Лисак

Крім того, зруйновано газопровід та лінії електропередач.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 12 грудня. Фото: Сергій Лисак

Наразі влада працює над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням інфраструктури. Рятувальники та енергетики відновлюють постачання газу та електроенергії.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 12 грудня. Фото: Сергій Лисак

Жителів закликають дотримуватися правил безпеки та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 12 грудня. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, поліція оприлюднила відео перших хвилин після російської авіаатаки по Запоріжжю 10 грудня.

На атаку на Запоріжжя відреагував і Володимир Зеленський — президент закликав партнерів посилити захист України засобами ППО.