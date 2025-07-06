Обстрел Сумщины 6 июля — оккупанты убили двух мужчин

Оккупанты атаковали Сумскую область дронами — есть погибшие
Российские оккупанты в воскресенье, 6 июля, атаковали Битицкий старостат Сумской области. В результате ударов погибли два человека.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.
Обстрел Сумской области 6 июля
Тело первой жертвы обнаружили во время обследования территории после российских ударов. Известно, что оккупанты атаковали четырьмя ударными беспилотниками.
Впоследствии стало известно о еще одной жертве российского обстрела.
"Количество погибших в результате обстрела Битицкого старостата возросло. К сожалению, имеем подтверждение о двух погибших. Это гражданские мужчины", — отметил Григоров.
Кроме того, к медикам обратился еще один человек с острой реакцией на стресс.
Оккупанты повредили десятки домов местных жителей.
Напомним, 6 июля российские оккупанты нанесли удар по ТЦК и жилому дому в Кременчуге Полтавской области.
А в ночь на 6 июля захватчики атаковали Запорожье. В результате обстрела пострадала 89-летняя женщина.
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