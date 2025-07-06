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Главная Армия Оккупанты атаковали Сумскую область дронами — есть погибшие

Оккупанты атаковали Сумскую область дронами — есть погибшие

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Дата публикации 6 июля 2025 22:52
Обстрел Сумщины 6 июля — оккупанты убили двух мужчин
Последствия российского обстрела Сумской области 6 июля. Фото: t.me/grigorov_oleg

Российские оккупанты в воскресенье, 6 июля, атаковали Битицкий старостат Сумской области. В результате ударов погибли два человека.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

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Обстрел Сумской области 6 июля

Тело первой жертвы обнаружили во время обследования территории после российских ударов. Известно, что оккупанты атаковали четырьмя ударными беспилотниками.

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Обстріл Сумщини 6 липня
Последствия российского обстрела Сумской области 6 июля. Фото: t.me/grigorov_oleg

Впоследствии стало известно о еще одной жертве российского обстрела.

"Количество погибших в результате обстрела Битицкого старостата возросло. К сожалению, имеем подтверждение о двух погибших. Это гражданские мужчины", — отметил Григоров.

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Удар РФ по Сумщині 6 липня
Последствия российского обстрела Сумской области 6 июля. Фото: t.me/grigorov_oleg

Кроме того, к медикам обратился еще один человек с острой реакцией на стресс.

Оккупанты повредили десятки домов местных жителей. 

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Пост Григорова. Фото: скриншот
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Пост Григорова. Фото: скриншот

Напомним, 6 июля российские оккупанты нанесли удар по ТЦК и жилому дому в Кременчуге Полтавской области.

А в ночь на 6 июля захватчики атаковали Запорожье. В результате обстрела пострадала 89-летняя женщина.

война убийство Украина Сумская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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