Обстріл Сумщини 6 липня — окупанти вбили двох чоловіків

Наслідки російського обстрілу Сумської області 6 липня. Фото: t.me/grigorov_oleg

Російські окупанти у неділю, 6 липня, атакували Битицький старостат Сумської області. Внаслідок ударів загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

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Тіло першої жертви виявили під час обстеження території після російських ударів. Відомо, що окупанти атакували чотирма ударними безпілотниками.

Наслідки російського обстрілу Сумської області 6 липня. Фото: t.me/grigorov_oleg

Згодом стало відомо про ще одну жертву російського обстрілу.

"Кількість загиблих унаслідок обстрілу Битицького старостату зросла. На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки", — зазначив Григоров.

Наслідки російського обстрілу Сумської області 6 липня. Фото: t.me/grigorov_oleg

Крім того, до медиків звернувся ще один чоловік із гострою реакцією на стрес.

Окупанти пошкодили десятки будинків місцевих жителів.

Допис Григорова. Фото: скриншот

Допис Григорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 липня російські окупанти завдали удару по ТЦК та житловому будинку в Кременчуку Полтавської області.

А у ніч проти 6 липня загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждала 89-річна жінка.