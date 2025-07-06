Обстріл Сумщини 6 липня — окупанти вбили двох чоловіків

Окупанти атакували Сумщину дронами — є загиблі
Російські окупанти у неділю, 6 липня, атакували Битицький старостат Сумської області. Внаслідок ударів загинули двоє людей.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.
Обстріл Сумщини 6 липня
Тіло першої жертви виявили під час обстеження території після російських ударів. Відомо, що окупанти атакували чотирма ударними безпілотниками.
Згодом стало відомо про ще одну жертву російського обстрілу.
"Кількість загиблих унаслідок обстрілу Битицького старостату зросла. На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки", — зазначив Григоров.
Крім того, до медиків звернувся ще один чоловік із гострою реакцією на стрес.
Окупанти пошкодили десятки будинків місцевих жителів.
Нагадаємо, 6 липня російські окупанти завдали удару по ТЦК та житловому будинку в Кременчуку Полтавської області.
А у ніч проти 6 липня загарбники атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждала 89-річна жінка.
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