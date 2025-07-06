Обстріл Запорізької області вночі 6 липня — поранена літня жінка

Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка
У ніч проти 6 липня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя та Запорізький район за допомогою дронів-камікадзе. За уточненими даними, окупанти запустили щонайменше шість "шахедів".
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Атака на Запоріжжя 6 липня
За інформацією очільника області, пошкоджень зазнали складські приміщення, фермерська техніка та будівлі місцевих підприємств. Частково зруйновано об’єкт приватного бізнесу. Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.
У результаті атаки постраждала 89-річна жінка — її житловий будинок було пошкоджено. Постраждалій надали всю необхідну медичну допомогу.
На місцях влучань триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники та екстрені служби.
Нагадаємо, окупанти цієї ночі завдали по Харківщині удари за допомогою дронів-камікадзе. Серед постраждалих є немовля.
Повітряна тривога лунала й у Києві. Вночі Київ теж атакували дрони-камікадзе РФ.
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