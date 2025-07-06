Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка

Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 07:32
Обстріл Запорізької області вночі 6 липня — поранена літня жінка
Ліквідація наслідків нічної атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА

У ніч проти 6 липня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя та Запорізький район за допомогою дронів-камікадзе. За уточненими даними, окупанти запустили щонайменше шість "шахедів".

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на Запоріжжя 6 липня

За інформацією очільника області, пошкоджень зазнали складські приміщення, фермерська техніка та будівлі місцевих підприємств. Частково зруйновано об’єкт приватного бізнесу. Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.

У результаті атаки постраждала 89-річна жінка — її житловий будинок було пошкоджено. Постраждалій надали всю необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники та екстрені служби.

Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 1
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА
Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 2
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА
Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 3
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА
Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 4
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА
Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 5
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА

Нагадаємо, окупанти цієї ночі завдали по Харківщині удари за допомогою дронів-камікадзе. Серед постраждалих є немовля.

Повітряна тривога лунала й у Києві. Вночі Київ теж атакували дрони-камікадзе РФ.   

Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні атака
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації