Обстріл Запорізької області вночі 6 липня — поранена літня жінка

Ліквідація наслідків нічної атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА

У ніч проти 6 липня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя та Запорізький район за допомогою дронів-камікадзе. За уточненими даними, окупанти запустили щонайменше шість "шахедів".

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Атака на Запоріжжя 6 липня

За інформацією очільника області, пошкоджень зазнали складські приміщення, фермерська техніка та будівлі місцевих підприємств. Частково зруйновано об’єкт приватного бізнесу. Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.

У результаті атаки постраждала 89-річна жінка — її житловий будинок було пошкоджено. Постраждалій надали всю необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники та екстрені служби.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Запорізької ОВА

Нагадаємо, окупанти цієї ночі завдали по Харківщині удари за допомогою дронів-камікадзе. Серед постраждалих є немовля.

Повітряна тривога лунала й у Києві. Вночі Київ теж атакували дрони-камікадзе РФ.