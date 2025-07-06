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Главная Армия Ночная атака на Запорожье — ранена 89-летняя женщина

Ночная атака на Запорожье — ранена 89-летняя женщина

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 07:32
Обстрел Запорожской области ночью 6 июля — ранена пожилая женщина
Ликвидация последствий ночной атаки на Запорожье. Фото: Telegram Запорожской ОГА

В ночь на 6 июля российские войска совершили атаку на Запорожье и Запорожский район с помощью дронов-камикадзе. По уточненным данным, оккупанты запустили по меньшей мере шесть "шахедов".

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Атака на Запорожье 6 июля

По информации главы области, повреждения получили складские помещения, фермерская техника и здания местных предприятий. Частично разрушен объект частного бизнеса. Один из ударов пришелся по селу Юрковка.

В результате атаки пострадала 89-летняя женщина — ее жилой дом был поврежден. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

На местах попаданий продолжается ликвидация последствий. Работают спасатели и экстренные службы.

Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 1
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Telegram Запорожской ОГА
Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 2
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Telegram Запорожской ОВА
Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 3
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Telegram Запорожской ОВА
Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 4
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Telegram Запорожской ОВА
Нічна атака на Запоріжжя — поранена 89-річна жінка - фото 5
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Telegram Запорожской ОВА

Напомним, оккупанты этой ночью нанесли по Харьковщине удары с помощью дронов-камикадзе. Среди пострадавших есть младенец.

Воздушная тревога звучала и в Киеве. Ночью Киев тоже атаковали дроны-камикадзе РФ.

Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине атака
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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