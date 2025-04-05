Взрывы в Николаеве 5 апреля — в результате атаки РФ произошли пожары

Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты вечером, 5 апреля, атаковали Николаев. В результате обстрела произошел пожар в двух жилых домах.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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Российский обстрел Николаева 5 апреля

"В результате атаки "шахедов" на Николаев возник пожар в двух жилых домах", — отметил Ким.

По его словам, службы работают на местах.

Известно о двух раненых людях — 49-летняя женщина госпитализирована, а 72-летней женщине помощь оказана амбулаторно.

"Возникло три пожара, которые уже ликвидированы. Повреждены семь частных домов и автомобиль", — добавил Ким.

Посты Кима. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Николаеве прогремели около 22:05. Людей предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

А 6 апреля по всей Украине объявлен День траура по жертвам атаки в Кривом Роге Днепропетровской области.