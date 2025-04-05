Вибухи у Миколаєві 5 квітня — внаслідок атаки РФ сталися пожежі

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти ввечері, 5 квітня, атакували Миколаїв. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у двох житлових будинках.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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"Внаслідок атаки "шахедів" на Миколаїв виникла пожежа в двох житлових будинках", — зазначив Кім.

За його словами, служби працюють на місцях.

Наразі відомо про двох поранених людей — 49-річна жінка госпіталізована, а 72-річній жінці допомога надана амбулаторно.

"Виникло три пожежі, які вже ліквідовані. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль", — додав Кім.

Дописи Кіма. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Миколаєві пролунали близько 22:05. Людей попереджали про загрозу ударних безпілотників.

А 6 квітня по всій Україні оголошено День жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі Дніпропетровської області.