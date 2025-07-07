Обстрел Сумщины 7 июля — оккупанты оставили людей без света

Спасатель на месте российской атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 7 июля, атаковали Сумскую область. Попадание зафиксировано по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Сумской области 7 июля

"Армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе", — рассказал Григоров.

В результате российской атаки часть района осталась без света. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

В акционерном обществе "Сумыоблэнерго" сообщили, что в Сумах мог также исчезнуть свет из-за российской атаки. В целях безопасности деталей и последствий не разглашают.

Сейчас специалисты работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом.

"Пожалуйста, сохраняйте информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы", — добавили в АО "Сумыоблэнерго".

Пост Григорова. Фото: скриншот

Пост АО "Сумыоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, 7 июля российские оккупанты атаковали Донецкую область. Враг убил женщину и ранил людей.

Кроме того, захватчики обстреляли Холодногорский район Харькова. В больнице умерла тяжелораненная женщина.