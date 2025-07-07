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Главная Армия Россияне атаковали критическую инфраструктуру Сумщины — нет света

Россияне атаковали критическую инфраструктуру Сумщины — нет света

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Дата публикации 7 июля 2025 19:16
Обстрел Сумщины 7 июля — оккупанты оставили людей без света
Спасатель на месте российской атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в понедельник, 7 июля, атаковали Сумскую область. Попадание зафиксировано по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

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"Армия РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе", — рассказал Григоров.

В результате российской атаки часть района осталась без света. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

В акционерном обществе "Сумыоблэнерго" сообщили, что в Сумах мог также исчезнуть свет из-за российской атаки. В целях безопасности деталей и последствий не разглашают.

Сейчас специалисты работают в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом.

"Пожалуйста, сохраняйте информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий и любые другие данные, которые могут помочь оккупантам скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы", — добавили в АО "Сумыоблэнерго".

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Пост Григорова. Фото: скриншот
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Пост АО "Сумыоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, 7 июля российские оккупанты атаковали Донецкую область. Враг убил женщину и ранил людей.

Кроме того, захватчики обстреляли Холодногорский район Харькова. В больнице умерла тяжелораненная женщина.

война электроэнергия Сумская область обстрелы электроснабжение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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