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Головна Армія Окупанти атакували Донеччину — з-під завалів дістали загиблу

Окупанти атакували Донеччину — з-під завалів дістали загиблу

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Дата публікації: 7 липня 2025 18:34
Обстріл Донеччини 7 липня — є загибла та поранені
Наслідки обстрілу Донеччини 7 липня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти у понеділок, 7 липня, атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу є загибла та семеро поранених.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

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Обстріл Донеччини 7 липня

Рятувальники витягнули з-під завалів багатоповерхівки у Костянтинівці тіло жінки. Ймовірно, ще одна людина перебуває під руїнами.

Обстріл Донеччини 7 липня
Наслідки обстрілу Донеччини 7 липня. Фото: t.me/VadymFilashkin

А Краматорськ потрапив під російський обстріл з "Торнадо". Внаслідок атаки троє людей отримали поранення, а також пошкоджено промзону.

"Ще три людини поранені в Андріївській громаді — там FPV-дрон поцілив у цивільне авто. Крім того, у Покровській громаді росіяни ударили FPV-дроном по мопеду — водій отримав поранення", — розповів Філашкін.

Він закликав цивільних своєчасно евакуюватися.

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Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 липня окупанти атакували Харків безпілотниками. У ДСНС показали перші хвилини після обстрілу.

Крім того, сьогодні загарбники вдарили по Запоріжжю. Російська атака пошкодила корпус університету.

війна Україна Донецька область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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