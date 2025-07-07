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Главная Армия РФ атаковала Донецкую область — из-под завалов достали погибшую

РФ атаковала Донецкую область — из-под завалов достали погибшую

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 18:34
Обстрел Донетчины 7 июля — есть погибшая и раненые
Последствия обстрела Донецкой области 7 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты в понедельник, 7 июля, атаковали Донецкую область. В результате обстрела есть погибшая и семеро раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

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Обстріл Донеччини 7 липня
Последствия обстрела Донецкой области 7 июля. Фото: t.me/VadymFilashkin

А Краматорск попал под российский обстрел из "Торнадо". В результате атаки три человека получили ранения, а также повреждена промзона.

"Еще три человека ранены в Андреевской громаде — там FPV-дрон попал в гражданское авто. Кроме того, в Покровской громаде россияне ударили FPV-дроном по мопеду — водитель получил ранения", — рассказал Филашкин.

Он призвал гражданских своевременно эвакуироваться.

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Пост Филашкина. Фото: скриншот

Напомним, 7 июля оккупанты атаковали Харьков беспилотниками. В ГСЧС показали первые минуты после обстрела.

Кроме того, сегодня захватчики ударили по Запорожью. Российская атака повредила корпус университета.

война Украина Донецкая область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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