Обстрел Донетчины 7 июля — есть погибшая и раненые

РФ атаковала Донецкую область — из-под завалов достали погибшую
Российские оккупанты в понедельник, 7 июля, атаковали Донецкую область. В результате обстрела есть погибшая и семеро раненых.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.
Обстрел Донецкой области 7 июля
Спасатели вытащили из-под завалов многоэтажки в Константиновке тело женщины. Вероятно, еще один человек находится под руинами.
А Краматорск попал под российский обстрел из "Торнадо". В результате атаки три человека получили ранения, а также повреждена промзона.
"Еще три человека ранены в Андреевской громаде — там FPV-дрон попал в гражданское авто. Кроме того, в Покровской громаде россияне ударили FPV-дроном по мопеду — водитель получил ранения", — рассказал Филашкин.
Он призвал гражданских своевременно эвакуироваться.
Напомним, 7 июля оккупанты атаковали Харьков беспилотниками. В ГСЧС показали первые минуты после обстрела.
Кроме того, сегодня захватчики ударили по Запорожью. Российская атака повредила корпус университета.
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