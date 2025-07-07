Обстріл Сумщини 7 липня — окупанти залишили людей без світла

Окупанти атакували критичну інфраструктуру Сумщини — немає світла
Російські окупанти у понеділок, 7 липня, атакували Сумську область. Влучення зафіксовано по обʼєкту критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.
Обстріл Сумщини 7 липня
"Армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі", — розповів Григоров.
Внаслідок російської атаки частина району залишилася без світла. Наразі тривають відновлювальні роботи.
В акціонерному товаристві "Сумиобленерго" повідомили, що у Сумах могло також зникнути світло через російську атаку. З метою безпеки деталей та наслідків не розголошують.
Наразі фахівці працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.
"Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи", — додали в АТ "Сумиобленерго".
Нагадаємо, 7 липня російські окупанти атакували Донеччину. Ворог вбив жінку та поранив людей.
Крім того, загарбники обстріляли Холодногірський район Харкова. У лікарні померла важкопоранена жінка.
Читайте Новини.LIVE!