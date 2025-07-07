Обстріл Сумщини 7 липня — окупанти залишили людей без світла

Рятувальник на місці російської атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 7 липня, атакували Сумську область. Влучення зафіксовано по обʼєкту критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

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"Армія РФ завдала удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумському районі", — розповів Григоров.

Внаслідок російської атаки частина району залишилася без світла. Наразі тривають відновлювальні роботи.

В акціонерному товаристві "Сумиобленерго" повідомили, що у Сумах могло також зникнути світло через російську атаку. З метою безпеки деталей та наслідків не розголошують.

Наразі фахівці працюють в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю.

"Будь ласка, зберігайте інформаційну тишу та не розповсюджуйте в мережі фото та відео з наслідками влучань і будь-які інші дані, які можуть допомогти окупантам скоригувати удари та зробити висновки про стан роботи енергетичної системи", — додали в АТ "Сумиобленерго".

Допис Григорова. Фото: скриншот

Допис АТ "Сумиобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 липня російські окупанти атакували Донеччину. Ворог вбив жінку та поранив людей.

Крім того, загарбники обстріляли Холодногірський район Харкова. У лікарні померла важкопоранена жінка.