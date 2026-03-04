Россия атаковала Украину дронами 4 марта — как отработала ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики в ночі на 4 марта атаковали Украину ударными беспилотниками. Впоследствии обстрела есть попадания.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, передает Новини.LIVE.

Ночная атака оккупантов 4 марта

Враг атаковал Украину 149 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других. Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В результате российской атаки зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков на одной локации.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Российские обстрелы Украины

Российские оккупанты в течение суток атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. Противник ранил 15 человек, среди которых двое детей.

Кроме того, под вражеским ударом оказалась Сумская область. В результате российских ударов погиб 48-летний мужчина.

Также этой ночью взрывы раздавались в Днепре. Оккупанты пытались атаковать город ударными дронами.