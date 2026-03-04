Нічна атака окупантів 4 березня — скільки дронів збили сили ППО України

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 4 березня атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання, але більшість цілей було збито силами протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нічна атака окупантів 4 березня

Ворог атакував Україну 149 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих та подавлених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Російські обстріли України

Російські окупанти упродовж доби атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Противник поранив 15 людей, серед яких двоє дітей.

Крім того, під ворожим ударом опинилася Сумщина. Внаслідок російських ударів загинув 48-річний чоловік.

Також цієї ночі вибухи лунали у Дніпрі. Окупанти намагалися атакувати місто ударними дронами.