Оккупант заявил о готовности к каннибализму — перехват ГУР

Оккупанты готовы есть друг друга — перехват разговора ГУР
Российские оккупанты готовы есть друг друга из-за нехватки продуктов на Запорожском направлении. Один из захватчиков выразил готовность зарезать соратника и совершить акт каннибализма.
Об этом говорится в разговоре оккупантов, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Каннибализм у оккупантов
"Друг друга сожрем, уже все п***ец, уже ищем кто помоложе на**й. Я ножи наточил, мне по*** кого резать, жрать хочу", — заявил оккупант в телефонном разговоре.
В ГУР отметили, что каннибализм становится обычной практикой среди захватчиков. Например, в июне этого года стало известно, что оккупант из 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель ел своего "собрата".
Напомним, на Покровском направлении захватчики калечат себя, чтобы избежать штурмов. Они пытаются попасть в больницу.
Ранее ГУР перехватило разговор оккупантов, которые заявили, что ориентируются по телам своих погибших собратьев, чтобы найти путь к позициям.
Читайте Новини.LIVE!