Оккупант заявил о готовности к каннибализму — перехват ГУР

Российские оккупанты готовы есть друг друга из-за нехватки продуктов на Запорожском направлении. Один из захватчиков выразил готовность зарезать соратника и совершить акт каннибализма.

Об этом говорится в разговоре оккупантов, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Каннибализм у оккупантов

"Друг друга сожрем, уже все п***ец, уже ищем кто помоложе на**й. Я ножи наточил, мне по*** кого резать, жрать хочу", — заявил оккупант в телефонном разговоре.

В ГУР отметили, что каннибализм становится обычной практикой среди захватчиков. Например, в июне этого года стало известно, что оккупант из 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель ел своего "собрата".

Напомним, на Покровском направлении захватчики калечат себя, чтобы избежать штурмов. Они пытаются попасть в больницу.

Ранее ГУР перехватило разговор оккупантов, которые заявили, что ориентируются по телам своих погибших собратьев, чтобы найти путь к позициям.