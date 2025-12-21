Видео
Главная Армия Оккупанты готовы есть друг друга — перехват разговора ГУР

Оккупанты готовы есть друг друга — перехват разговора ГУР

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 08:01
Оккупант заявил о готовности к каннибализму — перехват ГУР
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты готовы есть друг друга из-за нехватки продуктов на Запорожском направлении. Один из захватчиков выразил готовность зарезать соратника и совершить акт каннибализма.

Об этом говорится в разговоре оккупантов, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Читайте также:

Каннибализм у оккупантов

"Друг друга сожрем, уже все п***ец, уже ищем кто помоложе на**й. Я ножи наточил, мне по*** кого резать, жрать хочу", — заявил оккупант в телефонном разговоре.

В ГУР отметили, что каннибализм становится обычной практикой среди захватчиков. Например, в июне этого года стало известно, что оккупант из 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ в течение двух недель ел своего "собрата".

Напомним, на Покровском направлении захватчики калечат себя, чтобы избежать штурмов. Они пытаются попасть в больницу.

Ранее ГУР перехватило разговор оккупантов, которые заявили, что ориентируются по телам своих погибших собратьев, чтобы найти путь к позициям.

война Запорожская область оккупанты перехват ГУР каннибализм
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
