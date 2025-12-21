Відео
Головна Армія Окупанти готові їсти один одного — перехоплення розмови ГУР

Окупанти готові їсти один одного — перехоплення розмови ГУР

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 08:01
Окупант заявив про готовність до канібалізму — перехоплення ГУР
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти готові їсти один одного через брак продуктів на Запорізькому напрямку. Один із загарбників висловив готовність зарізати поплічника та вчинити акт канібалізму.

Про це йдеться в розмові окупантів, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Канібалізм в окупантів

"Один одного зʼїмо, вже все п***ец, вже шукаємо хто молодший на**й. Я ножі наточив, мені по*** кого різати, жерти хочу", — заявив окупант у телефонній розмові.

У ГУР наголосили, що канібалізм стає звичною практикою серед загарбників. Наприклад, у червні цього року стало відомо, що окупант з 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ протягом двох тижнів їв свого "побратима".

Нагадаємо, на Покровському напрямку загарбники калічать себе, аби уникнути штурмів. Вони намагаються потрапити до лікарні.

Раніше ГУР перехопило розмову окупантів, які заявили, що орієнтуються по тілах своїх загиблих побратимів, аби знайти шлях до позицій.

війна Запорізька область окупанти перехоплення ГУР канібалізм
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
