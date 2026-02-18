Видео
Главная Армия Оккупанты атаковали Украину дронами и ракетой — как работала ППО

Оккупанты атаковали Украину дронами и ракетой — как работала ППО

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 10:58
Атака РФ по Украине в ночь на 18 февраля — сколько целей сбито
Боец ПС ВСУ. Фото: facebook.com/kpszsu

В ночь на 18 февраля российские войска атаковали Украину балистикой и десятками дронов. Силы ПВО сбили большую часть воздушных целей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Армия РФ атаковала Украину баллистикой и дронами

С 18:00 17 февраля противник выпустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 126 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Пуски осуществлялись с направлений Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Около 80 из запущенных дронов составляли именно "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 100 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 14 локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых целей на трех локациях.

Атака РФ по Україні 18 лютого - звіт роботи ППО
Отчет работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

По состоянию на 10:40 атака продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Как стало известно, оккупанты нанесли удары по Николаеву. Под атакой оказались жилые дома — к счастью, никто из местного населения не пострадал.

Кроме того, попадание российского БпЛА произошло в Запорожье. В результате атаки врага погибла 48-летняя женщина, еще шесть человек получили ранения.

О последствиях российской атаки также сообщили в Днепропетровской ОГА. РФ ударили по области дронами, артиллерией и "Градами".

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
