Україна
Новости
Главная Армия РФ нанесла дроновый удар по Запорожью — есть жертва и раненые

РФ нанесла дроновый удар по Запорожью — есть жертва и раненые

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 02:05
РФ вечером 17 февраля 2026 года обстреляла Запорожье — последствия атаки
Последствия атаки на Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Вечером во вторник, 17 февраля, около 20:45, россияне атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Погиб человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия вечернего обстрела Запорожья 17 февраля

Получили повреждения две многоквартирные девятиэтажки. Травмировались шесть человек: две женщины в возрасте 35 и 40 лет, 26-летний и 40-летний мужчины, девочки в возрасте полутора и 11 лет. Погибла 48-летняя женщина. Информацию о количестве пострадавших еще уточняют. Аварийно-поисковые работы завершили. На данный момент коммунальщики проводят восстановительные работы.

  • Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС Запорожья
    Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья
  • Скорая помощь на месте обстрела. Фото: ГСЧС Запорожья
    Скорая помощь на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья
  • Многоэтажка после обстрела. Фото: ГСЧС Запорожья
    Многоэтажка после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья
  • Многоэтажка после атаки. Фото: Запорожская ОВА
    Многоэтажка после обстрела. Фото: Запорожская ОВА
  • Скорая помощь на месте атаки. Фото: Запорожская ОВА
    Скорая помощь на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА
  • Многоэтажка после обстрела. Фото: ГСЧС Запорожья
    Многоэтажка после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья
  • Люди на месте обстрела. Фото: ГСЧС Запорожья
    Люди на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья
  • Спасатели в подъезде дома после обстрела. Фото: ГСЧС Запорожья
    Спасатели в подъезде дома после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья
По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, из-за обстрела выбило окна, получили повреждения балконы, дорожное полотно и нежилое помещение.

Напомним, 17 февраля россияне нанесли удар по Сумской области. Погибла женщина.

Также мы сообщали, что в результате ночной атаки на Одессу 17 февраля пострадали три человека. Двух мужчин госпитализировали, а женщина сейчас находится на амбулаторном лечении.

ГСЧС Запорожье обстрелы Иван Федоров погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
