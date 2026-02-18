РФ вечером 17 февраля 2026 года обстреляла Запорожье — последствия атаки

Последствия атаки на Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Вечером во вторник, 17 февраля, около 20:45, россияне атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Погиб человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Последствия вечернего обстрела Запорожья 17 февраля

Получили повреждения две многоквартирные девятиэтажки. Травмировались шесть человек: две женщины в возрасте 35 и 40 лет, 26-летний и 40-летний мужчины, девочки в возрасте полутора и 11 лет. Погибла 48-летняя женщина. Информацию о количестве пострадавших еще уточняют. Аварийно-поисковые работы завершили. На данный момент коммунальщики проводят восстановительные работы.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Скорая помощь на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Многоэтажка после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Многоэтажка после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Скорая помощь на месте обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Многоэтажка после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Люди на месте атаки. Фото: ГСЧС Запорожья

Спасатели в подъезде дома после атаки. Фото: ГСЧС Запорожья 1 / 8















По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, из-за обстрела выбило окна, получили повреждения балконы, дорожное полотно и нежилое помещение.

Напомним, 17 февраля россияне нанесли удар по Сумской области. Погибла женщина.

Также мы сообщали, что в результате ночной атаки на Одессу 17 февраля пострадали три человека. Двух мужчин госпитализировали, а женщина сейчас находится на амбулаторном лечении.