РФ увечері 17 лютого 2026 року обстріляла Запоріжжя — наслідки атаки

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Увечері у вівторок, 17 лютого, близько 20:45, росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Загинула людина.

Про це повідомили у ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Наслідки вечірнього обстрілу Запоріжжя 17 лютого

Зазнали пошкоджень дві багатоквартирні дев'ятиповерхівки. Травмувалися шестеро людей: дві жінки віком 35 і 40 років, 26-річний і 40-річний чоловіки, дівчатка віком півтора та 11 років. Загинула 48-річна жінка. Інформацію щодо кількості постраждалих ще уточнюють. Аварійно-пошукові роботи завершили. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Швидка допомога на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Багатоповерхівка після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Швидка допомога на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Багатоповерхівка після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Люди на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя

Рятувальники в під'їзді будинку після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя 1 / 8















За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, через обстріл вибило вікна, зазнали пошкоджень балкони, дорожнє полотно й нежитлове приміщення.

Нагадаємо, 17 лютого росіяни завдали удару по Сумщині. Загинула жінка.

Також ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки на Одесу 17 лютого постраждали троє людей. Двох чоловіків госпіталізували, а жінка наразі перебуває на амбулаторному лікуванні.