Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ завдала дронового удару по Запоріжжю — є загиблий і постраждалі

РФ завдала дронового удару по Запоріжжю — є загиблий і постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 02:05
РФ увечері 17 лютого 2026 року обстріляла Запоріжжя — наслідки атаки
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Увечері у вівторок, 17 лютого, близько 20:45, росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Загинула людина.

Про це повідомили у ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Наслідки вечірнього обстрілу Запоріжжя 17 лютого 

Зазнали пошкоджень дві багатоквартирні дев'ятиповерхівки. Травмувалися шестеро людей: дві жінки віком 35 і 40 років, 26-річний і 40-річний чоловіки, дівчатка віком півтора та 11 років. Загинула 48-річна жінка. Інформацію щодо кількості постраждалих ще уточнюють. Аварійно-пошукові роботи завершили. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи.

  • Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
    Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Швидка допомога на місці обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
    Швидка допомога на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
    Багатоповерхівка після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Багатоповерхівка після атаки. Фото: Запорізька ОВА
    Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА
  • Швидка допомога на місці атаки. Фото: Запорізька ОВА
    Швидка допомога на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОВА
  • Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
    Багатоповерхівка після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Люди на місці обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
    Люди на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Рятувальники в під'їзді будинку після обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
    Рятувальники в під'їзді будинку після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
1 / 8
  • Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Швидка допомога на місці обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Багатоповерхівка після атаки. Фото: Запорізька ОВА
  • Швидка допомога на місці атаки. Фото: Запорізька ОВА
  • Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Люди на місці обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя
  • Рятувальники в під'їзді будинку після обстрілу. Фото: ДСНС Запоріжжя

За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, через обстріл вибило вікна, зазнали пошкоджень балкони, дорожнє полотно й нежитлове приміщення.

Нагадаємо, 17 лютого росіяни завдали удару по Сумщині. Загинула жінка.

Також ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки на Одесу 17 лютого постраждали троє людей. Двох чоловіків госпіталізували, а жінка наразі перебуває на амбулаторному лікуванні.

ДСНС Запоріжжя обстріли Іван Федоров загиблі постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації