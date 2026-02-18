РФ увечері 17 лютого 2026 року обстріляла Запоріжжя — наслідки атаки

РФ завдала дронового удару по Запоріжжю — є загиблий і постраждалі
Увечері у вівторок, 17 лютого, близько 20:45, росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Загинула людина.
Про це повідомили у ДСНС України, передає Новини.LIVE.
Наслідки вечірнього обстрілу Запоріжжя 17 лютого
Зазнали пошкоджень дві багатоквартирні дев'ятиповерхівки. Травмувалися шестеро людей: дві жінки віком 35 і 40 років, 26-річний і 40-річний чоловіки, дівчатка віком півтора та 11 років. Загинула 48-річна жінка. Інформацію щодо кількості постраждалих ще уточнюють. Аварійно-пошукові роботи завершили. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи.
-
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
-
Швидка допомога на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
-
Багатоповерхівка після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
-
Багатоповерхівка після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА
-
Швидка допомога на місці обстрілу. Фото: Запорізька ОВА
-
Багатоповерхівка після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
-
Люди на місці атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
-
Рятувальники в під'їзді будинку після атаки. Фото: ДСНС Запоріжжя
За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, через обстріл вибило вікна, зазнали пошкоджень балкони, дорожнє полотно й нежитлове приміщення.
Нагадаємо, 17 лютого росіяни завдали удару по Сумщині. Загинула жінка.
Також ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки на Одесу 17 лютого постраждали троє людей. Двох чоловіків госпіталізували, а жінка наразі перебуває на амбулаторному лікуванні.
Читайте Новини.LIVE!