Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ завдала удару балістикою та БпЛА — як працювала ППО

РФ завдала удару балістикою та БпЛА — як працювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 10:58
Атака РФ по Україні в ніч проти 18 лютого — скільки цілей збито
Боєць ПС ЗСУ. Фото: facebook.com/kpszsu

У ніч проти18 лютого російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичну ракету та десятки ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, однак зафіксовано й влучання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Армія РФ атакувала Україну балістикою та дронами

З 18:00 17 лютого противник випустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 126 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Близько 80 із запущених дронів становили саме "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 100 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

Атака РФ по Україні 18 лютого - звіт роботи ППО
Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 10:40 атака триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Як стало відомо, окупанти завдали ударів по Миколаєву. Під атакою опинилися житлові будинки — на щастя, ніхто з місцевого населення не постраждав.

Крім того, влучання російського БпЛА сталося у Запоріжжі. Внаслідок атаки ворога загинула 48-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення.

Про наслідки російської атаки також повідомили у Дніпропетровській ОВА. РФ вдарили по області дронами, артилерією та "Градами".

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації