Атака РФ по Україні в ніч проти 18 лютого — скільки цілей збито

У ніч проти18 лютого російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичну ракету та десятки ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили більшість повітряних цілей, однак зафіксовано й влучання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Армія РФ атакувала Україну балістикою та дронами

З 18:00 17 лютого противник випустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також 126 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Близько 80 із запущених дронів становили саме "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 100 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 10:40 атака триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Як стало відомо, окупанти завдали ударів по Миколаєву. Під атакою опинилися житлові будинки — на щастя, ніхто з місцевого населення не постраждав.

Крім того, влучання російського БпЛА сталося у Запоріжжі. Внаслідок атаки ворога загинула 48-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення.

Про наслідки російської атаки також повідомили у Дніпропетровській ОВА. РФ вдарили по області дронами, артилерією та "Градами".