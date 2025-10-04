Российский обстрел Шостки 4 октября — как выглядит поврежденный поезд

Поврежденный поезд в Шостке. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 4 октября, нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. В результате атаки есть значительные разрушения.

Издание "Радио Свобода" показало, как выглядит поезд изнутри.

Российский обстрел Шостки 4 октября

Известно, что во время съемки последствий российского удара над вокзалом в Шостке был еще один вражеский дрон.

Российский дрон. Фото: кадр из видео

На кадрах можно увидеть значительные повреждения в вагоне поезда.

Последствия российского удара. Фото: кадр из видео

В общем захватчики нанесли два удара по вокзалу. В результате атаки пострадали пассажиры и работники Укрзализныци, а также погиб 71-летний мужчина.

Напомним, европейские лидеры резко отреагировали на российский обстрел железнодорожного вокзала в Шостке 4 октября.

А в Укрзализныце сообщили, что из-за российского обстрела пострадали два поезда. Речь идет о пригородном Терещенская — Новгород-Северский и Шостка — Киев.