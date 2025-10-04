Российский обстрел Шостки 4 октября — как выглядит поврежденный поезд

Обстрел вокзала в Шостке — как выглядит поезд изнутри
Российские оккупанты в субботу, 4 октября, нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. В результате атаки есть значительные разрушения.
Издание "Радио Свобода" показало, как выглядит поезд изнутри.
Российский обстрел Шостки 4 октября
Известно, что во время съемки последствий российского удара над вокзалом в Шостке был еще один вражеский дрон.
На кадрах можно увидеть значительные повреждения в вагоне поезда.
В общем захватчики нанесли два удара по вокзалу. В результате атаки пострадали пассажиры и работники Укрзализныци, а также погиб 71-летний мужчина.
Напомним, европейские лидеры резко отреагировали на российский обстрел железнодорожного вокзала в Шостке 4 октября.
А в Укрзализныце сообщили, что из-за российского обстрела пострадали два поезда. Речь идет о пригородном Терещенская — Новгород-Северский и Шостка — Киев.
