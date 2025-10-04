Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Обстрел вокзала в Шостке — как выглядит поезд изнутри

Обстрел вокзала в Шостке — как выглядит поезд изнутри

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 19:28
Российский обстрел Шостки 4 октября — как выглядит поврежденный поезд
Поврежденный поезд в Шостке. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в субботу, 4 октября, нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. В результате атаки есть значительные разрушения.

Издание "Радио Свобода" показало, как выглядит поезд изнутри.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Шостки 4 октября

Известно, что во время съемки последствий российского удара над вокзалом в Шостке был еще один вражеский дрон.

Російський дрон над Шосткою
Российский дрон. Фото: кадр из видео

На кадрах можно увидеть значительные повреждения в вагоне поезда.

Обстріл Шостки 4 жовтня
Последствия российского удара. Фото: кадр из видео

В общем захватчики нанесли два удара по вокзалу. В результате атаки пострадали пассажиры и работники Укрзализныци, а также погиб 71-летний мужчина.

Напомним, европейские лидеры резко отреагировали на российский обстрел железнодорожного вокзала в Шостке 4 октября.

А в Укрзализныце сообщили, что из-за российского обстрела пострадали два поезда. Речь идет о пригородном Терещенская — Новгород-Северский и Шостка — Киев.

война поезда Сумская область обстрелы вокзалы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации