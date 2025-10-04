Російський обстріл Шостки 4 жовтня — який вигляд має пошкоджений поїзд

Обстріл вокзалу в Шостці — який вигляд має потяг зсередини
Російські окупанти у суботу, 4 жовтня, завдали удару по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Внаслідок атаки є значні руйнування.
Видання "Радіо Свобода" показало, який вигляд має потяг зсередини.
Російський обстріл Шостки 4 жовтня
Відомо, що під час зйомки наслідків російського удару над вокзалом у Шостці був ще один ворожий дрон.
На кадрах можна побачити значні пошкодження в вагоні поїзда.
Загалом загарбники завдали два удари по вокзалу. Внаслідок атаки постраждали пасажири та працівники Укрзалізниці, а також загинув 71-річний чоловік.
Нагадаємо, європейські лідери різко відреагували на російський обстріл залізничного вокзалу у Шостці 4 жовтня.
А в Укрзалізниці повідомили, що через російський обстріл постраждали два потяги. Йдеться про приміський Терещенська — Новгород-Сіверський та Шостка — Київ.
