Російський обстріл Шостки 4 жовтня — який вигляд має пошкоджений поїзд

Пошкоджений поїзд у Шостці. Фото: ДСНС

Російські окупанти у суботу, 4 жовтня, завдали удару по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Внаслідок атаки є значні руйнування.

Видання "Радіо Свобода" показало, який вигляд має потяг зсередини.

Російський обстріл Шостки 4 жовтня

Відомо, що під час зйомки наслідків російського удару над вокзалом у Шостці був ще один ворожий дрон.

Російський дрон. Фото: кадр з відео

На кадрах можна побачити значні пошкодження в вагоні поїзда.

Наслідки російського удару. Фото: кадр з відео

Загалом загарбники завдали два удари по вокзалу. Внаслідок атаки постраждали пасажири та працівники Укрзалізниці, а також загинув 71-річний чоловік.

Нагадаємо, європейські лідери різко відреагували на російський обстріл залізничного вокзалу у Шостці 4 жовтня.

А в Укрзалізниці повідомили, що через російський обстріл постраждали два потяги. Йдеться про приміський Терещенська — Новгород-Сіверський та Шостка — Київ.