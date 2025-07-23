Обстрел Сумской области 23 июля — Зеленский раскрыл последствия атаки РФ

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Российские оккупанты нанесли удары дронами по Сумской области. Сейчас продолжаются восстановительные работы. Захватчики ударили по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram в среду, 23 июля.

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"Я благодарен всем нашим ремонтным бригадам, каждому в области энергетики, кто восстанавливает условия для нормального энергообеспечения", — отметил Зеленский.

Российские дроны ударили по энергетической инфраструктуре, в результате чего более 220 тыс. абонентов на Сумщине остались без электричества. Глава государства отметил, что это сотни тысяч украинских семей.

Сейчас уже почти полностью восстановили электричество для Сумской области.

Зеленский рассказал, что ему в течение дня докладывают министр внутренних дел и министр энергетики о процессе восстановления. По его словам, все необходимые ресурсы обеспечены.

"Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 23 июля российские оккупанты атаковали Сумскую область, в результате чего часть района осталась без света.

А в ночь на 20 июля захватчики ударили по жилому сектору в Сумской области. Оккупанты убили человека.