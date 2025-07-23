Обстріл Сумщини 23 липня — Зеленський розкрив наслідки атаки РФ

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Російські окупанти завдали ударів дронами по Сумській області. Наразі тривають відновлювальні роботи. Загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський у Telegram у середу, 23 липня.

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"Я вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному в галузі енергетики, хто відновлює умови для нормального енергозабезпечення", — зазначив Зеленський.

Російські дрони вдарили по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого понад 220 тис. абонентів на Сумщині залишилися без електрики. Глава держави зазначив, що це сотні тисяч українських сімей.

Наразі уже майже повністю відновили електрику для Сумської області.

Зеленський розповів, що йому протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення. За його словами, всі необхідні ресурси забезпечено.

"Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Сумщину, внаслідок чого частина району залишилася без світла.

А у ніч проти 20 липня загарбники вдарили по житловому сектору в Сумській області. Окупанти вбили людину.