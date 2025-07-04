Обстрел Кривого Рога 4 июля — количество травмированных возросло

Обстрел Кривого Рога — количество пострадавших возросло
Российские оккупанты в пятницу, 4 июля, атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. Количество пострадавших возросло до семи человек.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.
Атака РФ на Кривой Рог 4 июля
Захватчики нанесли удар по инфраструктуре.
"Здесь на сейчас семеро раненых, трое средней тяжести, один, к сожалению, тяжелый, сейчас находится на операционном столе", — рассказал Вилкул.
Кроме того, три человека с легкими ранениями будут лечиться амбулаторно.
Сейчас продолжается ликвидация последствий российского обстрела. На месте атаки работают спасатели, медики и коммунальщики.
Напомним, 4 июля оккупанты поразили объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
А в ГСЧС показали последствия российского обстрела. Пожарные потушили огонь и продолжают ликвидацию.
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