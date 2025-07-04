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Главная Армия Обстрел Кривого Рога — количество пострадавших возросло

Обстрел Кривого Рога — количество пострадавших возросло

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Дата публикации 4 июля 2025 20:58
Обстрел Кривого Рога 4 июля — количество травмированных возросло
Последствия обстрела Кривого Рога 4 июля. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в пятницу, 4 июля, атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками. Количество пострадавших возросло до семи человек.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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Захватчики нанесли удар по инфраструктуре.

"Здесь на сейчас семеро раненых, трое средней тяжести, один, к сожалению, тяжелый, сейчас находится на операционном столе", — рассказал Вилкул.

Кроме того, три человека с легкими ранениями будут лечиться амбулаторно.

Сейчас продолжается ликвидация последствий российского обстрела. На месте атаки работают спасатели, медики и коммунальщики.

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Пост Вилкула. Фото: скриншот

Напомним, 4 июля оккупанты поразили объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

А в ГСЧС показали последствия российского обстрела. Пожарные потушили огонь и продолжают ликвидацию.

война Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы Александр Вилкул ранение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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